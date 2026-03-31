Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минтранс разработал законопроект о возмещении ущерба от БПЛА

Минтранс РФ подготовил проект федерального закона, устанавливающий гарантии покрытия ущерба от вреда, нанесенного третьим лицам гражданскими беспилотными воздушными судами. Документ появился на портале проектов нормативных актов 31 марта.

Уточняется, что законопроект разработан в соответствии с поручением премьер-министра Михаила Мишустина. Изменения касаются статьи 131 Воздушного кодекса РФ.

— Законопроект предлагает новый дифференцированный подход к определению минимальной суммы при страховании ответственности. Размер суммы будет зависеть от максимальной взлетной массы БВС. При этом разница в размере страховой суммы для пилотируемых и беспилотных воздушных судов обусловлена различиями в характере рисков, связанных с их эксплуатацией. Кроме того, учтены особенности регулирования и оценка потенциального ущерба, — сообщают в министерстве.

Нововведение необходимо в связи с ростом случаев использования воздушных судов в условиях высокого риска: при полетах над населенными пунктами, объектами критической инфраструктуры или при перевозке опасных грузов.

— В подобных случаях требуется повышенный уровень ответственности эксплуатанта, — уточняют в Минтрансе.

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше