Компания из подмосковного Подольска оптимизирует производство тележек

Предприятие «ЕВРОПОС ГРУПП» из Подольска оптимизирует производство потребительских тележек в ходе участия в федеральном проекте «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.
Для эффективного внедрения инструментов бережливого производства на предприятии уже работают специалисты регионального центра компетенций. Совместно с рабочей группой, сформированной из сотрудников компании, им предстоит оптимизировать производственные процессы, протекающие в рамках работы пилотного потока — производства потребительских тележек.
По расчетам специалистов, уже через полгода время протекания процесса на участке сократится на 15%, незавершенное производство снизится на 20%, а выработка вырастет на 15%.
«ЕВРОПОС ГРУПП» — ведущий производитель POS-материалов (рекламной продукции. — Прим. ред.) и торгового оборудования. Собственное производство компании занимает более 9 тыс. кв. м, включает конструкторское бюро и склад, где хранится более 20 млн единиц готовой продукции.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.