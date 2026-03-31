Дачные электрички в Волгограде пустят с 1 апреля — расписание

В Волгограде начался дачный сезон 2026. Для садоводов и огородников, которые поедут на свои участки, уже с 1 апреля начинают курсировать дачные пригородные поезда. Расписание дачных электричек на 2026 год, сообщили в ПривЖД.
Пригородный поезд № 6201 Тракторная — Пассажирская — Канальная будет отправляться с 1 апреля по 4 ноября 2026 года со станции Тракторная — Пассажирская по средам, субботам и воскресеньям в 6.28 утра. На Канальной он в 8.12.
Дачная электричка № 6204 Канальная — Волгоград-1 с 1 апреля до 30 августа 2026 года будет ходить по расписанию: отправление от Канальной по средам, субботам и воскресеньям в 18.24, с прибытием на станцию Волгоград-1 в 19.46.
