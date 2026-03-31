Волгоградские коррупционеры за год попались на взятках 1177 раз

В Волгоградской области за 2025 год количество взяточников взлетело на треть. Силовики 1177 раз уличили должностных лиц в получении вознаграждений за «правильные» решения или бездействие, при этом годом ранее зафиксировано было лишь 886 таких случаев. 31 марта соответствующей статистикой на координационном совещании в региональной прокуратуре поделились представители СК России и других силовых ведомств.