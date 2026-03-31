В Краснодарском крае стартовал приём заявлений в первый класс

Первый этап приёма документов продлится до 30 июня. В этот период школы будут рассматривать заявления детей, проживающих на закреплённых территориях, а также тех, кто имеет право на внеочередной, первоочередной или преимущественный приём. После этого учреждения сформируют списки и издадут приказы о зачислении. Приём заявлений на свободные места проведут с 6 июля по 5 сентября.