В Краснодарском крае стартовал приём заявлений в первый класс

Приём заявлений на зачисление в первый класс стартовал в школах Краснодарского края. Об этом рассказала вице-губернатор региона Елена Воробьева.
По её словам, в новом учебном году за парты сядут около 70 тысяч первоклассников. Подать заявление можно тремя способами: лично в школе, по почте заказным письмом с уведомлением или онлайн через портал «Госуслуги». Для электронной подачи нужно выбрать раздел «Образование» и услугу «Запись в первый класс».
Первый этап приёма документов продлится до 30 июня. В этот период школы будут рассматривать заявления детей, проживающих на закреплённых территориях, а также тех, кто имеет право на внеочередной, первоочередной или преимущественный приём. После этого учреждения сформируют списки и издадут приказы о зачислении. Приём заявлений на свободные места проведут с 6 июля по 5 сентября.
Ранее «Югополис» писал, что о дате приема заявлений на зачисление детей в первый класс сообщили в министерстве образования и науки Краснодарского края.