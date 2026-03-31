Руководитель департамента земельных отношений Перми покидает пост

Руководитель департамента земельных отношений администрации Перми Лариса Пьянкова покидает свой пост, сообщает со ссылкой на собственные источники «Новый компаньон».
Исполнять обязанности временно будет её заместитель Елена Погадаева.
Должность руководителя Лариса Пьянкова занимала с февраля 2023 года. До этого с 2011 года она работала в Управлении Федеральной службы госрегистрации, кадастра и картографии по Пермскому краю.
Департамент земельных отношений администрации Перми занимается управлением земельными участками, находящимися в муниципальной собственности, а также теми, государственная собственность на которые не разграничена.
Напомним, на днях городской департамент земельных отношений сообщил о выделении участка для благоустройства организованного места отдыха у Мотовилихинского пруда площадью 8 028 квадратных метров. Проект предусматривает создание современной инфраструктуры (зоны с песчаным покрытием, деревянными настилами и газоном, кабинки для переодевания, душевые, туалеты). На территории также появится спасательный пункт. Проведение работ запланировано на 2026−2028 годы.