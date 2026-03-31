Детей без прививки от клещевого энцефалита не пустят в нацпарки Южного Урала

На особо охраняемых природных территориях усилены меры профилактики, предупреждает Минэкологии региона.
С 1 апреля по 1 октября 2026 года к участию в экскурсиях, субботниках и волонтерских мероприятиях не допускаются несовершеннолетние, не имеющие документально подтвержденной вакцинации против клещевого энцефалита, говорится в комментарии со ссылкой на предписание главного государственного санитарного врача области.
«Особо охраняемые природные территории активно посещают жители и гости региона, в том числе школьники и студенты. Наша задача — не только познакомить людей с природой Южного Урала, но и обеспечить их безопасность. Периодически мы проводим противоклещевую обработку на самых популярных экотропах памятников природы, но и гражданам нужно быть бдительнее и соблюдать необходимые меры безопасности.», — отметил исполняющий обязанности директора ГБУ «ООПТ Челябинской области» Иван Костылев.