Кадровые центры нижегородской области вошли в число лучших

Нижегородская область заняла пятое место в общероссийском рейтинге регионов — участников комплексной модернизации службы занятости. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области со ссылкой на заместителя губернатора Егора Полякова. Регион получил 96,42 балла из 100 возможных по результатам оценки Федерального центра компетенций Минтруда России. Эксперты учитывали доступность офисов для маломобильных граждан, комфорт помещений и проактивность специалистов.
Как отметил Егор Поляков, благодаря перенастройке работы кадровых центров в регионе удалось достичь рекордно низкого уровня регистрируемой безработицы — 0,007%. Обновление инфраструктуры и внедрение новых стандартов обслуживания проводится в рамках национального проекта «Кадры», инициированного президентом Владимиром Путиным. Кадровые центры теперь ориентированы на индивидуальное решение задач каждого соискателя и оперативный подбор персонала для нужд экономики.
Министр демографии и развития человеческого капитала региона Игорь Пантюхин подчеркнул, что вхождение в пятерку лидеров стало итогом изменения самой философии работы службы занятости. Успехи подтверждаются и победами в профессиональных конкурсах: в прошлом году Нижегородская область заняла призовые места в номинациях за лучший проект кадрового центра и лучшую работу консультантов. Работа по совершенствованию сервисов для соискателей и работодателей будет продолжена.
