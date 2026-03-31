Навигация на Оби в 2026 году начнется раньше срока

Вскрытие рек ожидается на 4−8 дней раньше средних многолетних значений.

Источник: Комсомольская правда

Навигация в Новосибирской области 2026 начнется раньше срока. Все из-за того, что реки в этом году, как ожидается, вскроются на 4−8 дней раньше средних многолетних значений. Такую информацию КП-Новосибирск предоставили в Администрации Обь-Иртышского бассейна внутренних водных путей.

КОГДА НАЧНЕТСЯ НАВИГАЦИЯ В НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 2026.

Так, раньше всего ледоход ожидается в районе села Фоминское в Алтайском крае — 3 апреля. Чуть позже лед начнет сходить выше по течению.

Как рассказал первый замруководителя Администрации Обь-Иртышского бассейна внутренних водных путей Константин Жулин, обстановочный флот уже находится в технической готовности. Суда приступят к расстановке навигационных знаков и обеспечению безопасности движения, как только позволит ледовая обстановка.