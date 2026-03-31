Навигация на Оби в 2026 году начнется раньше срока

Навигация в Новосибирской области 2026 начнется раньше срока. Все из-за того, что реки в этом году, как ожидается, вскроются на 4−8 дней раньше средних многолетних значений. Такую информацию КП-Новосибирск предоставили в Администрации Обь-Иртышского бассейна внутренних водных путей.