В Волгограде отменили концерт певца Shaman

Не исключено, что концерт отменили из-за плохих продаж. Ранее сообщалось, что волгоградцы неохотно покупают билеты на Shamanа, который должен был выступить 24 апреля в ЭкспоЦентре. Ярослав Дронов, более известный как Shaman, готовился отметить в Волгограде «30 лет на сцене».