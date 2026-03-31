Автор книг Тамара Карташева встретилась с нижегородскими студентами

Автор книг, эксперт в области риторики Тамара Карташева встретилась со студентами в Нижегородском Губернском колледже. Мероприятие прошло в рамках федерального проекта (0+) «Чтецкие программы», сообщает пресс-служба Российского общества «Знание».
Тамара Карташева поделилась своим многолетним опытом подготовки спикеров для выступлений перед первыми лицами государства, рассказала о том, как слово может объединять, вдохновлять и влиять на людей, а также обсудила с аудиторией важность чтения, роль книг в формировании личности.
Слушатели узнали, что лучше всего запоминается начало и конец выступления, поэтому начинать нужно сразу с яркой фразы, без долгих разгонов. Эксперт объяснила, что для убеждения недостаточно одной логики — обязательно нужно «коснуться» словом, то есть вызвать эмоцию у слушателя.
Кроме того, лектор провела со студентами интерактивное упражнение, предложив описать свой колледж как человека. Участники представили колледж и взрослым уверенным мужчиной с сединой, и молодой харизматичной девушкой, и энергичным юношей". Завершая встречу, Тамара Карташева похвалила студентов за смелость и искренность, отметив, что харизма — это умение сделать шаг вперёд и поступить так, как от тебя не ждут, оставаясь в разумных пределах.
