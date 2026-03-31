После нескольких холодных ночей в Калининградскую область может прийти почти летнее тепло — синоптики

Специалисты ждут резкий рост температуры уже в начале апреля.

Источник: Клопс.ru

В начале следующей недели температура в регионе может подняться до +15…+18 градусов, а местами и до +20. Об этом телеграм-канал «Погода и метеоявления в Калининградской области» пишет во вторник, 31 марта.

До грядущей субботы серьёзных климатических изменений не ожидается. В регионе сохранится сухая погода, а по ночам будет по-прежнему свежо — с температурами около нуля, туманами и заморозками. В четверг воздух в некоторых местах области может остыть до −2…-4 градусов.

Более заметное потепление прогнозируется в период с 5 по 9 апреля. Синоптики отмечают: «Высотный гребень антициклона может сместиться центром на юго-восток Европы, а вдоль его западной периферии в таком случае протянется вынос тропической воздушной массы из северной Африки и Средиземноморья». Сильных осадков в эти дни пока что не ждут.

Ещё недавно метеорологические модели показывали, что к началу апреля Калининградская область окажется в промежуточной зоне между холодом, который накроет центральную и южную Европу, и более тёплой погодой на востоке.