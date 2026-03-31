Более 1000 бюджетных мест предусмотрено в Мининском университете

На 6,5% выросло количество бюджетных мест для будущих педагогов в Мининском университете. Так, 838 мест предусмотрено на педагогические направления бакалавриата очной и заочной форм обучения и 328 мест — магистратуры.
Всего для абитуриентов представлены 31 образовательная программа бакалавриата и 22 программы магистратуры по педагогическому профилю. В этом году вуз также открыл три новых направления: «Дошкольное образование и Дополнительное образование», «Изобразительное искусство и Дизайн мультимедиа» и «Промышленный инжиниринг», который нацелен на подготовку преподавателей для колледжей.
Новые профили позволят освоить профессии учителей-предметников, логопедов, дефектологов, педагогов-психологов.
«Мы готовим специалистов нового времени. Увеличение бюджетных мест и целевая квота — лучшее подтверждение тому, что наши выпускники традиционно востребованы и не только в Нижегородской области. Уверен, они станут успешными специалистами в любой выбранной сфере, потому что мы даем им не просто знания, а навыки работы с реальными технологиями», — отметил ректор Мининского университета Виктор Сдобняков.
Для тех, кто планирует поступать по целевой квоте, с 15 апреля на сайте Мининского университета опубликуют список организаций-заказчиков и количество выделенных мест. С этого года места по целевой квоте будут детализированы: поступающие еще до подачи документов будут знать конкретное место будущего трудоустройства, что гарантирует меры поддержки и раннее погружение в профессию.
