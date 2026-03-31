Нижегородская область вошла в Топ-20 по интересу к юмористической прозе

В преддверии Дня смеха эксперты проанализировали, какие комедийные фильмы и юмористические книги пользовались наибольшей популярностью у жителей Нижегородской области в первом квартале 2026 года. В фокусе внимания оказались предпочтения зрителей онлайн кинотеатра КИОН и читателей сервиса электронных книг КИОН Строки— от громких новинок до проверенной временем классики.
Согласно данным, в пятерку самых просматриваемых комедий вошли исключительно отечественные проекты. Лидером рейтинга стала картина «Виноград» (16+) с Павлом Прилучным — история о том, как потеря всего становится точкой отсчета для новой жизни. На втором месте — сериал «Почка» (18+) с Любовью Аксёновой, сочетающий черную комедию с острой социальной сатирой. Замкнул тройку лидеров фильм «Батя 2. Дед» (18+) — продолжение полюбившейся зрителям семейной истории. В топ-5 также вошли сериал «Актерище» (18+) о цене славы и семейная комедия «На деревню дедушке» (6+) с Юрием Стояновым.
Не осталась без внимания и литература. Нижегородская область вошла в двадцатку регионов России по уровню интереса к юмористической прозе, заняв 16-е место. В книжных предпочтениях жителей региона сошлись классика и современность.
Возглавил рейтинг сатирический роман-антиутопия Артура Ханта «Москва 2042» — острая пародия, действие которой разворачивается в мире будущего. На второй строчке — рассказ Антона Павловича Чехова «Жалобная книга», чей юмор остается актуальным спустя полтора века. Третье место заняла книга Евгения ЧеширКо «Дневник Домового». Завершили пятерку «Юмористические рассказы» Геннадия Мещерякова и сборник «Лучшие рассказы», в который вошли произведения Кира Булычева, Валентины Осеевой, Анатолия Алексина и других авторов.
Как отмечают эксперты, интерес нижегородцев к юмористическому контенту оказался разнообразным и вдумчивым.
— Зрители выбирают разноплановый контент: от легких семейных комедий до проектов со смыслом и социальной сатирой, — прокомментировал директор МТС в Нижегородской области Андрей Белов. — В литературе аудитория не зацикливается на одном жанре: читают и острую современную сатиру, и нестареющую классику. Люди ищут в юморе не просто развлечение, а возможность посмотреть на жизнь под разным углом — от легкой иронии до философской сатиры.