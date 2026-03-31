В Воронеже подростки на самокате сбили девушку, которая шла по тротуару

Подростки на самокате сбили девушку в Коминтерновском районе Воронежа. Они наехали на горожанку, когда двигались по тротуару. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР во вторник, 31 марта.
По факту происшествия сотрудники ведомства возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. В ходе его расследования будут установлены все обстоятельства произошедшего.
В середине марта самокатчик сбил 5-летнюю девочку на улице Писателя Маршака в областном центре и скрылся. Ребёнку потребовалась медицинская помощь.