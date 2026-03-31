Через Воронеж будет проходить комфортабельный поезд «Ночной экспресс»

Новый поезд «Ночной экспресс», который собираются пустить из Москвы в Адлер до конца лета 2026-го, будет проходить через Воронеж. Состав из 36 вагонов повышенной комфортности будет делать остановку в воронежских Лисках, а также в крупных городах — Рязани, Мичуринске, Ростове-на-Дону, Краснодаре, Туапсе, Сочи, об этом сообщили в компании-перевозчике. Сколько будут стоить билеты на элитный состав, пока неизвестно.