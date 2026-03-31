Нацпроект помогает нарастить транспортный суверенитет России

Практический результат усилий — модернизация инфраструктуры аэропортов. Обновленные авиагавани могут принимать больше самолетов, в том числе и крупных, увеличивать число направлений полетов. За счет этого растет и пассажиропоток. В 2025 году модернизировали инфраструктуру аэропортов в Магадане, Братске, Мирном, Махачкале, Балаково, Томске и Новосибирске. К 2030 году запланировано обновление не менее 75 авиагаваней, в том числе в Арктической зоне, где авиация зачастую выступает ключевым видом транспорта. В частности, это аэропорты в Салехарде, Архангельске, Нарьян-Маре и Воркуте, 12 авиагаваней в Сибири и 25 — на Дальнем Востоке.