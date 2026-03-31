В Черняховске запущено промышленное производство солнечных ячеек из обновленных кремниевых пластин

К промышленному производству обновленных фотоэлектрических преобразователей, или солнечных ячеек, приступил резидент индустриального парка «Черняховск». Как сообщили в пресс-службе областного правительства, новшество компании «Энкор» заключается в уменьшении толщины кремниевой пластины, которая лежит в основе будущей ячейки.
Вместо привычных 150 мкм, теперь пластина составляет 130 мкм, что сопоставимо с толщиной листа офисной бумаги. Это позволяет увеличить напряжение холостого хода, что положительно сказывается на выходных характеристиках будущих солнечных модулей. Себестоимость снижается, эффективность растет.
Производство открыто было 2 года назад и сегодня является крупнейшим в России и на территории евразийского пространства импортозамещающим производством компонентов для солнечной энергетики.