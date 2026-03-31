Можно ли убираться на кладбище в Пасху?

Есть мнение, что на Пасху непременно нужно ехать на кладбище, чтобы привести в порядок могилки близких и посидеть там за столом. Но это не так. В Православной традиции такого «пасхального» обычая просто не существует. Эта очередная народная примета, которую священники регулярно опровергают. Один из них — протоиерей Александр Абрамов. Он в очередной раз предостерег россиян от необдуманных действий.
«Все на Пасху скопом принялись ездить на кладбище, и праздник, который как раз отрицает смерть, ушел на второй план. Мы уже живем в победе Христовой. Вот это все, к сожалению, забывается. Начинаются какие-то автобусы, поездки, рюмочки. Но это не значит, что нужно перестать ездить на кладбище, нет. Здесь речь идет о том, что Пасха — это великая радость, поэтому не время грустить», — пояснил Абрамов журналу «Фома».
По его словам, в дни Пасхи верующим лучше оставить в стороне мирские хлопоты, чтобы всем сердцем ощутить великую радость от Воскресения Христова. При этом можно спокойно помолиться за родных и близких, включая усопших.
Когда можно навести порядок на кладбище?
Убраться на могилке можно на Радоницу. Именно в этот день, согласно церковному порядку, в храмах совершаются первые панихиды после Пасхи. Верующие молятся Богу об упокоении душ усопших и прощении им грехов.
«Мы несем радость Воскресения нашим усопшим, потому что верим и надеемся, что Господь всех их тоже воскресит в будущем веке. Радоница напоминает верующим, что смерть — это не конец, а лишь переход в новую жизнь», — рассказал в беседе с aif.ru иеромонах Фотий.
Опять-таки уборка могил на Радоницу не закреплена какой-то церковной традицией. Но было бы странно приехать после службы на кладбище и не привести место захоронения дорогого человека в порядок. Тем более что после зимы на могилках скапливается прошлогодняя листва и залетный мусор, иногда требуется подкрасить оградку или отремонтировать скамейку.