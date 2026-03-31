Аналитики отмечают снижение спроса на стационарные телефоны среди нижегородцев

Спрос на стационарные телефоны падает в Нижегородской области, несмотря на проблемы с мобильным интернетом и связью. Об этом пишет НИА «Нижний Новгород».
На фоне регулярных перебоев со связью в ряде регионов страны растет интерес к установке стационарных телефонов. Однако в Нижегородской области подобной тенденции не наблюдается. Как рассказали в Нижегородстате, с 2014 по 2024 год количество аппаратов местной телефонной связи заметно сократилось. За десять лет их количество упало с 1 069 819 единиц до 548 777.
В нижегородском филиале «Ростелекома» также рассказали, что роста интереса к стационарными телефонам в регионе не отмечается. За последний год абонентская база телефонии сократилась на 8%.
