Аналитики отмечают снижение спроса на стационарные телефоны среди нижегородцев

На фоне регулярных перебоев со связью в ряде регионов страны растет интерес к установке стационарных телефонов. Однако в Нижегородской области подобной тенденции не наблюдается. Как рассказали в Нижегородстате, с 2014 по 2024 год количество аппаратов местной телефонной связи заметно сократилось. За десять лет их количество упало с 1 069 819 единиц до 548 777.