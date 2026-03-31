Как адаптироваться к новой реальности?

Вспомните: ведь это мы долгие годы, а то и десятилетия не формировали «цифровой запас прочности» заранее. Совершенно забыли, что информация может храниться не только в облаке, но и в книге, а общение может происходить не только в чате, но и вживую. И сейчас мы изо всех сил не хотим возвращаться в мир, где есть необходимость расплачиваться наличными деньгами и не опаздывать на встречи, ведь возможности предупредить о своем опоздании может и не быть. А уж о том, что к нашим услугам может оказаться не весь безграничный интернет (которым мы и не пользовались по сути), а лишь какая-то его «белая» часть, и помыслить страшно!