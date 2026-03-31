В Высокогорском районе Татарстана пройдут гонки по бездорожью

Турнир «ТАУ-ТРОФИ» будет открыт как для профессиональных спортсменов, так и для любителей экстремального вождения.

Источник: Национальные проекты России

Турнир по гонкам по бездорожью «ТАУ-ТРОФИ» пройдет с 15 по 17 мая в Высокогорском районе Республики Татарстан. Мероприятие организуют в соответствии с задачами госпрограммы «Спорт России», сообщили в исполнительном комитете района.

Подготовку к предстоящему событию обсудили глава Высокогорского района Равиль Хисамутдинов и команда организаторов из Волжска. Стороны уже имеют опыт успешного взаимодействия: в октябре прошлого года в селе Алатский спиртзавод прошел Кубок Татарстана по трофи-рейдам, который собрал 50 сильнейших экипажей Поволжья.

В этом году «ТАУ-ТРОФИ» будет открыт как для профессиональных спортсменов, так и для любителей экстремального вождения. В ближайшее время начнется официальная регистрация участников.

Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.