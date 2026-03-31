На стройку Третьего пускового комплекса моста через Волгу выделили 14,3 млрд

Правительство РФ выделило Волгоградской области средства на строительство второго этапа.

Источник: Комсомольская правда

Правительство РФ направит в Волгоградскую область 14,3 миллиарда рублей из федерального бюджета на строительство второго этапа Третьего пускового комплекса мостового перехода через Волгу, сообщили в обладмине. Распоряжение уже подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Новые дороги через пойму в Среднеахтубинском районе будут строить и финансировать по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» в течение шести лет: с 2026 по 2031 годы.

9,7 километра трассы соединит дорогу от поселка Третий Решающий с развязкой у Краснослободска. Четырехполосная дорога станет частью международного транспортного коридора «Север — Юг». На трассе предусмотрели шесть мостов и 10 водопропускных труб.

Когда начнут строить вторую половину самого танцующего моста через Волгу, пока неизвестно.

