В этом году в Иванове отремонтируют более 40 дорог

Ремонт 44 дорог запланирован в этом году в Иванове в ходе реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в правительстве Ивановской области.
В перечень объектов, запланированных к ремонту, вошли как крупные магистрали, так и внутриквартальные проезды. Среди них — участки дорог на улицах Громобоя, Наговицыной-Икрянистовой, Рабфаковской, Попова, Кирякиных, Домостроителей, Маршала Жаворонкова и других.
В 2025 году в городе был отремонтирован 31 дорожный объект общей протяженностью 17,4 км. Ряд масштабных объектов, ремонт которых стартовал в прошлом году, перейдет на 2026 год. В их числе улицы Генерала Хлебникова и Велижская, а также Дуниловское шоссе.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.