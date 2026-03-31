Ветеран из Багратионовска Лидия Кузьмина отмечает 100-летие

В годы войны она трудилась на заводе в Барнауле.

Ветеран из Багратионовска Лидия Кузьмина отмечает 100-летие. Об этом сообщили на странице администрации муниципалитета «ВКонтакте».

Лидия Фроловна родилась в Алтайском крае. В годы Великой Отечественной войны она трудилась на заводе в Барнауле. После ветеран работала в военкомате.

Вместе с супругом Лидия Фроловна сменила несколько городов — они жили в Москве и Ленинграде. В 1989 году пара переехала в Калининградскую область.

«Лидию Фроловну поздравил заместитель главы администрации по стратегическому развитию Александр Сырутович. Он поблагодарил именинницу за стойкость, жизненную мудрость и пожелал ей самого главного — крепкого здоровья, тепла и заботы близких», — отметили в администрации.