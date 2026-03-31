Промышленное производство Нижегородской области выросло почти на 6%

Промышленный сектор Нижегородской области продемонстрировал рост на 6% по итогам 2025 года. Об этом сообщил губернатор Глеб Никитин в своём канале в MAX, подводя итоги работы отрасли. Общий объем производства достиг почти 2,5 трлн рублей, из которых 2,3 трлн приходится на обрабатывающую промышленность. По этому показателю регион стабильно сохраняет восьмое место в России.
Несмотря на рост объемов, прошлый год стал финансово сложным: зафиксировано снижение прибыли крупных предприятий и объема инвестиций. Для поддержки сектора в 2025 году удалось привлечь около 78 млрд рублей федеральных средств. Одним из самых эффективных инструментов стали льготные займы Фонда развития промышленности (ФРП), которые получили 43 проекта на общую сумму 14,7 млрд рублей, что в 2,3 раза превышает показатели предыдущего года.
На 2026 год глава региона поставил задачу максимально задействовать все ресурсы для привлечения федерального финансирования по нацпроектам технологического лидерства. Для оперативного контроля ситуации в области запущен штаб по обеспечению устойчивого социально-экономического развития. Власти ожидают, что по итогам текущего года макроэкономические показатели продемонстрируют более позитивную динамику.
