Промышленное производство Нижегородской области выросло почти на 6%

Промышленный сектор Нижегородской области продемонстрировал рост на 6% по итогам 2025 года. Об этом сообщил губернатор Глеб Никитин в своём канале в MAX, подводя итоги работы отрасли. Общий объем производства достиг почти 2,5 трлн рублей, из которых 2,3 трлн приходится на обрабатывающую промышленность. По этому показателю регион стабильно сохраняет восьмое место в России.