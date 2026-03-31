В Мининском университете выросло число бюджетных мест для педагогов

В этом году в Мининском университете на 6,5% выросло число бюджетных мест для будущих педагогов. В частности, вуз получил 838 мест на очное и заочное обучение на бакалавриате, а также 328 мест в магистратуре. Такие цифры стали достижимы благодаря открытию трех новых профилей вузовской подготовки. Это решение было принято при поддержке Министерства просвещения РФ, что говорит о высоком качестве подготовки специалистов в Мининском университете.
— Мы готовим специалистов нового времени. Увеличение бюджетных мест и целевая квота — лучшее подтверждение тому, что наши выпускники традиционно востребованы и не только в Нижегородской области, — подчеркнул ректор Мининского университета Виктор Сдобняков.
По словам ректора, своим студентам вуз дает не только знания, но и практические навыки работы с современными технологиями. Благодаря этому выпускники вуза становятся ценными специалистами в любой сфере.
В этом году для абитуриентов открыты 31 образовательная программа бакалавриата и 22 программы магистратуры по педагогическим специальностям. Среди них и школьные учителя-предметники, и преподаватели специализированных дисциплин для колледжей. Также в этом списке логопеды, дефектологи, педагоги-психологи и другие педагоги.
Наряду с уже существующими специальностями в вузе откроются совершенно новые профили. Среди них «Дошкольное образование и Дополнительное образование», «Изобразительное искусство и Дизайн мультимедиа» и профиль «Промышленный инжиниринг». Последний соединил в себе педагогические компетенции и понимание реального высокотехнологичного производства. Благодаря этому студенты получают профессию, отвечающую самым актуальным запросам индустрии и Нижегородской области в целом.
КСТАТИ.
Если вы планируете поступать по целевой квоте, то с 15 апреля на сайте Мининского университета в разделе «Абитуриенту» будет опубликован список организаций-заказчиков и количество выделенных мест. При этом с 2026 года есть существенное изменение — места по целевой квоте будут детализированы. Благодаря этому абитуриенты еще до подачи документов будут знать конкретное место будущего трудоустройства. Это обеспечит им и меры поддержки, и раннее погружение в профессию.
Реклама. ФГБОУ ВО «НГПУ им. К. Минина» ИНН 5260001277 mininuniver.ru/