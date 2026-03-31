Бывшего сотрудника нижегородской колонии осудят за взятку в 200 тысяч рублей

Мужчина незаконно передал осужденному мобильный телефон и продукты.

Источник: Комсомольская правда

В Нижегородской области перед судом предстанет бывший начальник отдела по воспитательной работе с осужденными исправительной колонии № 20. Его обвиняют в превышении полномочий и получении взятки. Об этом сообщила пресс-служба СУ СКР по региону.

Следствие установило, что в 2025 году мужчина получил взятку в размере 200 тысяч рублей. За эти деньги он незаконно пронес в режимную зону мобильный телефон, зарядник, наушники, сим-карты и продукты питания, а затем передал это одному из заключенных.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статьям о получении взятки и превышении должностных полномочий. Следователи рассмотрели материалы и передали в суд. В это время обвиняемый будет находиться под стражей. Параллельно расследуется дело в отношении взяткодателя.