Бывшего сотрудника нижегородской колонии осудят за взятку в 200 тысяч рублей

В Нижегородской области перед судом предстанет бывший начальник отдела по воспитательной работе с осужденными исправительной колонии № 20. Его обвиняют в превышении полномочий и получении взятки. Об этом сообщила пресс-служба СУ СКР по региону.
Следствие установило, что в 2025 году мужчина получил взятку в размере 200 тысяч рублей. За эти деньги он незаконно пронес в режимную зону мобильный телефон, зарядник, наушники, сим-карты и продукты питания, а затем передал это одному из заключенных.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статьям о получении взятки и превышении должностных полномочий. Следователи рассмотрели материалы и передали в суд. В это время обвиняемый будет находиться под стражей. Параллельно расследуется дело в отношении взяткодателя.