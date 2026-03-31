В селе Новопокровка Приморского края откроют новую поликлинику

Объект планируют ввести в эксплуатацию следующей зимой.

Новую поликлинику откроют в селе Новопокровка Красноармейского округа Приморского края, сообщили в региональном агентстве проектного управления. Строительство учреждения ведется по национальному проекту «Продолжительная и активная жизнь».

Новый объект площадью почти 4 тыс. кв. м рассчитан на 100 посещений в смену. На данный момент медицинское учреждение готово почти на 70%. Поликлинику планируют ввести в эксплуатацию следующей зимой.

«На сегодняшний день завершены работы по устройству фасада, наружных инженерных сетей, кладке внутренних стен, установке окон и витражей, устройству кровли. Также произведены монтаж и пусконаладочные работы лифтового оборудования и системы отопления», — отметил представитель подрядной организации.

Благодаря открытию поликлиники более 3 тыс. жителей села будут получать медицинскую помощь в современных и оснащенных кабинетах.

Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь»  — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.

Узнать больше по теме
Покровск (украинское название, российское — Красноармейск): описание и стратегическое значение одного из крупнейших городов Донбасса
Город с богатой историей и стратегическим значением, Красноармейск — крупный промышленный центр и транспортный узел Донбасса. В материале рассказываем главное об этом населенном пункте в контексте СВО и событий 2025 года.
Читать дальше