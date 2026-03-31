На главную региональную премию в сфере науки и технологий подано 10 заявок

Соискателей на главную региональную премию в сфере науки и технологий «Эврика» стало в два раза больше — зарегистрировано 10 заявок, что вдвое больше, чем годом ранее. Об этом сообщили в областном минэкпроме.
По данным министерства, соискатели — из БФУ имени И. Канта, КГТУ, крупных предприятий региона.
Организаторы отмечают хороший уровень проработки проектов и прикладной характер изысканий, их востребованность в инжиниринге, судостроении, биоэкономике и других сферах.
Как сказала министр экономического развития, промышленности и торговли Вероника Лесикова, победителей объявят летом.
Премия «Эврика» учреждена 20 лет назад.