В Санкт-Петербурге в этом году благоустроят 2 пляжа

Отмечается, что с 2019 года в Курортном районе уже благоустроили более 10 пляжей. Там появились прогулочные зоны и оборудованные места отдыха. При этом максимально сохранены природные особенности каждой территории. Все пляжи района объединены общей ландшафтно-градостроительной стратегией, направленной на развитие береговой линии с сохранением экологической составляющей. К 2030 году в Санкт-Петербурге планируется обустроить 60 км береговых линий.