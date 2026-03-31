В Санкт-Петербурге в этом году благоустроят 2 пляжа

Новый и Чудный пляжи благоустроят в Курортном районе Санкт-Петербурга в 2026 году. Работы выполнят по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», сообщили в комитете по благоустройству города.
На Новом пляже обустроят входные зоны, пешеходные маршруты из террасной доски, детские и спортивные площадки. Также там установят видовые качели, шезлонги и лавки. На пляже Чудном специалисты обустроят входные зоны, прогулочные маршруты, детские и спортивные площадки, раздевалки с душевыми, дополнительные парковки, скамейки и урны. Кроме того, там сделают рокарий и установят площадку для твердых бытовых отходов.
Отмечается, что с 2019 года в Курортном районе уже благоустроили более 10 пляжей. Там появились прогулочные зоны и оборудованные места отдыха. При этом максимально сохранены природные особенности каждой территории. Все пляжи района объединены общей ландшафтно-градостроительной стратегией, направленной на развитие береговой линии с сохранением экологической составляющей. К 2030 году в Санкт-Петербурге планируется обустроить 60 км береговых линий.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.