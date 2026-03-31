ФСБ предотвратила теракт на подстанции в Анапе

Сотрудники ФСБ задержали жителя Анапы, планировавшего совершить террористический акт на объекте энергетической инфраструктуры. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Управления ФСБ России по Краснодарскому краю.
По данным ведомства, являвшийся сторонником проукраинской террористической организации, 19-летний молодой человек через мессенджер Telegram вышел на связь с куратором со стороны Украины. Анапчанин планировал за денежное вознаграждение совершить поджог трансформаторной подстанции.
Следствие установило, что злоумышленник уже приобрел и хранил у себя дома достаточное количество зажигательной смеси для осуществления задуманного. Однако довести преступный умысел до конца он не смог, так как был задержан оперативниками.
Выбранная для атаки подстанция обеспечивает электроэнергией военные объекты, санаторно-курортные комплексы и частный сектор Анапы. Ее повреждение могло привести к длительному обесточиванию значительной части города-курорта.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Приготовление к совершению террористического акта», которая предусматривает наказание до 20 лет лишения свободы. По решению суда фигурант заключен под стражу.