Молдова на исходе: «Страна, теряющая детей и молодёжь и стареющая, утрачивает не просто население — она утрачивает своё будущее» — мнение

Первая тенденция — резкое сокращение числа детей. Уменьшение численности детей в возрасте от 0 до 4 лет на 45 тысяч в период 2014—2024 годов — это не статистическая флуктуация, а прямое следствие самой низкой рождаемости в нашей истории. В абсолютных показателях Молдова не знала столь малого числа рождений более двух столетий. К этому добавляется эмиграция молодых семей, предпочитающих создавать семьи за пределами страны. Иными словами, дети Молдовы не исчезают — они просто перестают рождаться на родине. Страна, в которой не рождаются дети, утрачивает своё будущее ещё до того, как получает шанс его сформировать.