Молдова на исходе: «Страна, теряющая детей и молодёжь и стареющая, утрачивает не просто население — она утрачивает своё будущее» — мнение

Исход, опустошающий страну и ставящий под угрозу не только экономический рост, но и выживание нации.
Три тревожные тенденции, определяющие демографический коллапс Республики Молдова.
О снижении численности населения говорится много, однако ключевой аспект — структура этого спада — зачастую остается вне внимания. Проблема заключается не только в том, что нас становится меньше; мы превращаемся в дисбалансированное общество, лишённое базы для развития. При корректной постановке анализа необходимо признать: официальная статистика носит приукрашенный характер. Заявленные 2,409 млн жителей включают порядка 40 тысяч иностранных граждан, временно находящихся в стране, а также не менее 10 тысяч человек с левобережья Днестра.
Это означает, что реальная численность населения как минимум на 50 тысяч меньше, а совокупное сокращение составляет не 380 тысяч, а превышает 430 тысяч человек. Однако и это — не самая тревожная часть проблемы.
Подлинная глубина кризиса раскрывается через три ключевые тенденции, формирующие демографическую картину и создающие тревожный сценарий.
Первая тенденция — резкое сокращение числа детей. Уменьшение численности детей в возрасте от 0 до 4 лет на 45 тысяч в период 2014—2024 годов — это не статистическая флуктуация, а прямое следствие самой низкой рождаемости в нашей истории. В абсолютных показателях Молдова не знала столь малого числа рождений более двух столетий. К этому добавляется эмиграция молодых семей, предпочитающих создавать семьи за пределами страны. Иными словами, дети Молдовы не исчезают — они просто перестают рождаться на родине. Страна, в которой не рождаются дети, утрачивает своё будущее ещё до того, как получает шанс его сформировать.
Вторая тенденция — исчезновение молодёжи. Возрастная группа 15−34 лет подверглась наиболее интенсивному миграционному оттоку. В последние годы она демонстрирует максимальные темпы эмиграции — примерно вдвое выше, чем у других категорий. Сегодня почти 45% молодых людей Молдовы находятся за пределами страны. Это означает размывание основы как института семьи, так и рынка труда. Некому создавать семьи, работать, производить, платить налоги и социальные взносы. К внешней миграции добавляется и внутренняя, опустошающая сельские территории и превращающая их в сообщества с преобладанием пожилого населения. Республика Молдова теряет не только молодёжь — она утрачивает социальный баланс.
Третья тенденция — рост численности пожилого населения, единственной группы, демонстрирующей расширение. Это обусловлено поколениями прошлого, увеличением продолжительности жизни, но прежде всего — миграционным дисбалансом: молодые уезжают, тогда как пожилые остаются или возвращаются. Параллельно формируется феномен — возвращение мигрантов с наступлением пенсионного возраста. В результате социальная система испытывает колоссальное давление: всё меньшее число налогоплательщиков вынуждено обеспечивать всё большее число получателей. И реальность такова, что поддерживать эту систему становится некому.
Эти три тенденции не существуют изолированно. Они усиливают друг друга, ускоряя демографическую деградацию. Меньше детей означает меньше молодёжи через двадцать лет. Меньше молодёжи — это ослабленная экономика и уязвимая социальная система. Рост числа пожилых — это усиливающееся фискальное и бюджетное давление. Формируется замкнутый круг, из которого невозможно выйти декларациями о «светлом будущем».
Важно также осознавать, что нынешняя ситуация — ещё не пик кризиса, а лишь его начальная стадия. В ближайшие десять лет Молдова столкнётся с тяжёлым дефицитом рабочей силы, с всё менее устойчивой пенсионной системой и с экономикой, замедляющейся не из-за нехватки идей или инвестиций, а из-за дефицита человеческого ресурса.
Республика Молдова опустошается не только количественно, но и структурно.
Страна, теряющая детей и молодёжь и стареющая, утрачивает не просто население — она утрачивает своё будущее — заключил Филат.
