В Приморье привели в порядок 10 гектаров Сергеевского лесничества

Постоянный лесосеменной участок в Приморье создали в 2005 году на базе посадок сосны кедровой корейской и сосны обыкновенной, высаженных еще в 1969 году. До конца года Приморская авиабаза проведет уход еще на 17 га, часть работ выполнят арендаторы. Всего в регионе такие мероприятия запланированы на площади 95 га.