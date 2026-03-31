В Приморье привели в порядок 10 гектаров Сергеевского лесничества

Специалисты привели в порядок 10 га Сергеевского лесничества Партизанского округа Приморского края. Работы провели по нацпроекту «Экологическое благополучие», сообщили в агентстве проектного управления региона.
Уход за лесосеменными участками нужен для получения качественных семян. Посадочный материал первого класса отправляют в страховой фонд региона и используют в питомниках, где выращивают саженцы для восстановления лесов.
Постоянный лесосеменной участок в Приморье создали в 2005 году на базе посадок сосны кедровой корейской и сосны обыкновенной, высаженных еще в 1969 году. До конца года Приморская авиабаза проведет уход еще на 17 га, часть работ выполнят арендаторы. Всего в регионе такие мероприятия запланированы на площади 95 га.
Кроме того, в крае планируют создать новые объекты лесного семеноводства: плантации первого порядка и участки взамен тех, что со временем теряют свои функции. Такие территории относятся к особо защитным участкам леса.
Также в этом году вокруг Дальнереченска, Находки и Спасска-Дальнего высадят 150 га молодых деревьев. На подготовленных участках появятся кедр, лиственница, дуб, ясень и ильм.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.