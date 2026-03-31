Тамбовская компания вошла в число лидеров ответственного бизнеса

Предприятие «Пигмент» получило премию за модернизацию производства и экологический мониторинг.

Источник: Национальные проекты России

Корпоративная программа тамбовского предприятия «Пигмент» вошла в число победителей Национальной премии Российского союза промышленников и предпринимателей «Лидеры ответственного бизнеса», сообщили в правительстве Тамбовской области. Деятельность компании соответствует задачам национального проекта «Новые материалы и химия».

Предприятие получило награду в специальной номинации для организаций с выручкой до 50 млрд рублей. Премия присуждена «За высокий уровень социально-экологической ответственности и вклад в достижение национальных целей».

Экспертный совет высоко оценил корпоративную программу «Гармония производства АО “Пигмент”: социальный и экологический взгляд компании». Этот проект объединил модернизацию производства, экологический мониторинг, создание комфортной городской среды и открытый диалог с жителями. В планах компании — дальнейшее снижение экологической нагрузки, расширение образовательных программ и создание новых общественных пространств.

Заявки на участие в премии подала 101 компания. При их рассмотрении учитывались показатели, зафиксированные в авторитетных рейтингах устойчивого развития, а также вклад в решение общественно значимых задач. Оценка проходила в три этапа, в финал вышли 32 компании, в числе которых «Пигмент».

Отметим, «Пигмент» производит около 400 видов химической продукции под торговой маркой «КРАТА».

Нацпроект «Новые материалы и химия» направлен на снижение доли импорта химической и критически важной биотехнологической продукции, а также редких и редкоземельных металлов. По всей стране запланировано создание производств и центров компетенций в этой сфере, увеличение добычи дефицитного сырья, внедрение перспективных продуктов и поддержка отраслевых предприятий. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.

Редкоземельные металлы: трудные в добыче элементы, о которых из-за Трампа говорит теперь весь мир
Современную жизнь невозможно представить без высокотехнологичных устройств: смартфонов, двигателей, МРТ. В основе работы этих устройств — редкоземельные металлы: выяснили, что относится к этой группе элементов и почему их теперь обсуждает весь мир.
Читать дальше