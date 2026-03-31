В Саратове пустили новую линию скоростного трамвая

Трамвай курсирует по маршруту № 3, который перевозит больше всего пассажиров в городе. До недавнего времени «тройка» обслуживала более 5,5 млн человек в год, считается, что после запуска скоростного транспорта число пассажиров на маршруте вырастет до 8,5 млн. Пока движение идет по сокращенной схеме, поскольку не завершены работы на последнем отрезке маршрута в центре города. Планируется их закончить к концу лета. Работы начнутся уже в апреле.