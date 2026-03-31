В Саратове пустили новую линию скоростного трамвая

Сегодня в Саратове запустили скоростной трамвай. На линию вышли новые современные трехсекционные вагоны «Витязь» — недавно город получил 16 таких вагонов.
Для запуска скоростного городского транспорта рельсы и контактную сеть заменили, построили новые тяговые подстанции, сделали ливневую канализацию, а также разобрали старый мост через железнодорожные пути в микрорайоне «Стрелка» и построили новый.
Трамвай курсирует по маршруту № 3, который перевозит больше всего пассажиров в городе. До недавнего времени «тройка» обслуживала более 5,5 млн человек в год, считается, что после запуска скоростного транспорта число пассажиров на маршруте вырастет до 8,5 млн. Пока движение идет по сокращенной схеме, поскольку не завершены работы на последнем отрезке маршрута в центре города. Планируется их закончить к концу лета. Работы начнутся уже в апреле.
Масштабный проект по модернизации электротранспорта в регионе проводят за счет инфраструктурного кредита, полученного по федеральной программе. В областном центре реконструируется 57 процентов всей сети.
Обновление некогда популярного и любимого в городе электротранспорта было жизненно необходимо. По официальным данным, износ старых путей и трамваев превышал 90 процентов. По мнению председателя Госдумы РФ Вячеслава Володина, саратовцы получили современный, комфортный, быстрый и удобный общественный транспорт. Между тем, как рассказал спикер, работы по модернизации электротранспорта в Саратове планируется продолжить. В рамках второго этапа предполагается провести реконструкцию еще четырех трамвайных маршрутов, а также двух депо.
А как у других?
Скоростные трамваи нечасто встречаются в российских городах. Наиболее яркий пример — Волгоград, где его ввели в эксплуатацию 5 ноября 1984 года. Полноценное метро городу не полагалось, так как на тот момент в городе проживало менее миллиона жителей.
Первая очередь, соединившая северную часть города с Площадью Чекистов, включает в себя три подземные станции. Вторая очередь, строительство которой велось с 1985 года с длительным перерывом, была запущена лишь в 2011 году до станции «Ельшанка». Сейчас на линии действует два маршрута общей протяженностью 17,3 километра. Шесть станций расположено под землей.
Неоднократно озвучивались планы о строительстве третьей и даже четвертой очереди, но пока от этой идеи пришлось отказаться. Это очень дорогой вариант, пояснил председатель комитета транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области Анатолий Васильев.
В небольших городах проекты скоростного трамвая, запущенные в советское время, постепенно сворачиваются. Так, в Усть-Илимске Иркутской области линия, соединявшая жилые массивы с промплощадкой лесопромышленного комбината, прекратила свое существование в конце 2022 года. Ее обслуживала частная компания.
Схожая история разворачивается в Старом Осколе Белгородской области. Здесь скоростной трамвай доставляет на работу и обратно сотрудников металлургического предприятия. В марте этого года глава администрации города Михаил Лобазнов заявил о критическом состоянии трамвайной инфраструктуры. Расходы превышают доходы в шесть с лишним раз. Предполагается, что трамвайное движение в городе прекратится уже летом.
Подготовили Роман Мерзляков, Лев Лазаренко.