В медицинском университете Красноярска откроют ординатуру по пульмонологии

Ординатура по пульмонологии — разделу медицины, изучающему, заболевания нижних дыхательных путей, — появится в Красноярском государственном медицинском университете (КрасГМУ), соответствующая лицензия уже получена. Открытие новых направлений обучения соответствует целям нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в министерстве здравоохранения Красноярского края.
Основную часть обучения возьмут на себя преподаватели кафедры госпитальной терапии и иммунологии. Дополнительно к программе подключат еще 12 других кафедр.
«Ранее эту узкую специальность можно было получить, пройдя переподготовку. Теперь будущие доктора будут учиться два года у постели больного под руководством как сотрудников кафедры, так и практикующих врачей на базе краевой клинической больницы. Это обеспечит более глубокое освоение образовательной программы», — подчеркнула исполняющая обязанности проректора по образовательной деятельности КрасГМУ Ирина Логинова.
Потребность в пульмонологах особенно остро проявилась во время пандемии коронавирусной инфекции, но и сейчас сохраняется актуальность лечения пневмоний, бронхиальной астмы, хронической обструктивной болезни легких и других заболеваний органов дыхания. Сейчас в университете ведут подготовку ординаторов по 50 специальностям, а пульмонология станет еще одним направлением и начнет действовать со следующего года.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.