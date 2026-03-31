Жителей Калининграда приглашают бесплатно проверить точность личных тонометров

Проверка оборудования пройдет с 6 по 8 апреля.

Жители Калининградской области смогут бесплатно проверить точность домашних тонометров в рамках всероссийской акции «Будь уверен! Будь здоров!» (16+), сообщили в пресс-службе регионального министерства здравоохранения.

«С 6 по 8 апреля специалисты будут принимать по адресу: Калининград, улица Больничная, 4, конференц-зал на первом этаже. Время работы — с 9:00 до 17:00», — говорится в сообщении пресс-службы.

Для проверки необходимо принести прибор — результат диагностики специалисты сообщат сразу на месте.