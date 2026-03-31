Ростовские школьники в третий раз выиграли чемпионат России по киберспорту

В Ростове-на-Дону состоялось чествование победителей Школьной лиги 2026 по компьютерному спорту — команды лицея № 11 имени Ермольевой. Призовой фонд турнира составил 1,5 миллиона рублей.
«Ребята одержали уверенную победу в общем зачете главных школьных киберспортивных соревнований страны. Это уже третья победа команды — результат упорного труда, сплоченности и настоящего стремления к успеху. Желаю юным ростовчанам дальнейших успехов», — поздравил победителей мэр Александр Скрябин.
Финал турнира прошел в московском комплексе. Восемь лучших команд страны два дня соревновались в пяти дисциплинах: Dota 2, «Мир танков», тетрис, электронные шахматы и поиск в интернете на время.
В электронных шахматах ростовчанин Артем Полковникян оказался сильнее Доржу Сувакпита из Республики Тыва, победив со счетом 2:1. Его коллега по команде Артем Бакулин стал лучшим в испытании по поиску в интернете на время, причем выигрывает в этой номинации уже второй год подряд.
В других игровых дисциплинах первенствовали школьники из Белгородской области, Санкт-Петербурга и Чебоксар. Однако ростовчане также набрали большое количество баллов и стали победителями турнира. С небольшим отрывом от первого места второе заняла сборная лицея № 3 из Чебоксар, а бронзовые награды у команды школы № 777 из Санкт-Петербурга.
«Победа очень тяжело далась. Все старались, вносили свой вклад и играли на максимуме. Результат достойный, мы снова чемпионы, и кубок едет на Дон. Каждый год ребята выпускаются, и в этом году снова многие уйдут, поэтому каждый год встает вопрос, кого взять в команду. Достойных ребят очень много, но нужны самые лучшие. Наш руководитель занимается этим очень активно: тестирует потенциальных игроков, сравнивает их в разных дисциплинах, в результате получается сыгранная команда», — рассказал Артем Бакулин.
Для команды, занявшей первое место, титульный партнер соревнований подготовил особый приз — комплекты премиальных модулей оперативной памяти G.Skill Trident Z5 Royal. Самым ярким игрокам вручили памятные статуэтки и дополнительные денежные призы.