Часть ростовчан получит дополнительные выплаты

В Новочеркасске ввели новую меру социальной поддержки для жителей, достигших 100‑летнего возраста: им полагается единовременная выплата в размере 10 тыс. рублей. Инициатива принадлежит мэру города Павлу Исакову — он объявил об этом в своих социальных сетях, подчеркнув, что таким образом власти выражают уважение и признательность ветеранам.