Часть ростовчан получит дополнительные выплаты

Ранее такой меры соцподдержки в городе не существовало.

В Новочеркасске ввели новую меру социальной поддержки для жителей, достигших 100‑летнего возраста: им полагается единовременная выплата в размере 10 тыс. рублей. Инициатива принадлежит мэру города Павлу Исакову — он объявил об этом в своих социальных сетях, подчеркнув, что таким образом власти выражают уважение и признательность ветеранам.

Выплату смогут получить все столетние юбиляры, зарегистрированные по месту жительства или пребывания на территории Новочеркасска.

Процедура оформления максимально упрощена: для получения денег нужно подать заявление, приложить копию документа, удостоверяющего личность, и документ, подтверждающий регистрацию в Новочеркасске. Сроки перечисления средств и процент одобренных заявок пока не уточняются.