Лариса Пьянкова уходит с поста главы департамента земельных отношений Перми

В администрации Перми руководство департаментом земельных отношений меняется: Лариса Пьянкова покидает свой пост. Её последний рабочий день — 31 марта.
Исполнять обязанности руководителя будет её заместитель Елена Погадаева, сообщили «Новому компаньону», не уточнив причин ухода. Департамент земельных отношений курирует вопросы управления и распоряжения земельными участками, находящимися в собственности города, а также участками с неразграниченной государственной собственностью.
Помимо Елены Погадаевой, у начальника есть ещё два заместителя: Елена Шафранова, отвечающая за администрирование платежей, финансовое планирование и анализ, и Надежда Санникова, которая также ведёт вопросы управления земельными участками.
Ларису Пьянкову назначили на должность начальника департамента в статусе и.о. 27 февраля 2023 года по распоряжению главы города. Она имеет юридическое образование и с 2011 года работала в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Пермскому краю, занимая должность заместителя руководителя.