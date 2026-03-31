Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лариса Пьянкова уходит с поста главы департамента земельных отношений Перми

Её последний рабочий день — 31 марта.

Источник: Комсомольская правда

В администрации Перми руководство департаментом земельных отношений меняется: Лариса Пьянкова покидает свой пост. Её последний рабочий день — 31 марта.

Исполнять обязанности руководителя будет её заместитель Елена Погадаева, сообщили «Новому компаньону», не уточнив причин ухода. Департамент земельных отношений курирует вопросы управления и распоряжения земельными участками, находящимися в собственности города, а также участками с неразграниченной государственной собственностью.

Помимо Елены Погадаевой, у начальника есть ещё два заместителя: Елена Шафранова, отвечающая за администрирование платежей, финансовое планирование и анализ, и Надежда Санникова, которая также ведёт вопросы управления земельными участками.

Ларису Пьянкову назначили на должность начальника департамента в статусе и.о. 27 февраля 2023 года по распоряжению главы города. Она имеет юридическое образование и с 2011 года работала в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Пермскому краю, занимая должность заместителя руководителя.