Если трижды не пришел: в Правила бытового обслуживания Беларуси внесен пункт о неявке и опоздании клиента в парикмахерскую или спа-салон

В Правила бытового обслуживания потребителей, которые утвердил Совмин Беларуси, внесли пункт о неявке по записи на услугу в парикмахерскую, спа-салон и об опоздании клиента. Правила опубликованы на Национальном правовом интернет-портале Беларуси и вступают в силу 23 апреля 2026 года.
В частности, обслуживание в парикмахерских может осуществляться не только по живой очереди, но и по предварительной записи. Причем время записи должен соблюдать как мастер, так и клиент.
При опоздании потребителя более чем на 15 минут ко времени предварительной записи, мастер вправе отказаться от оказания услуги и предложить потребителю другое время или другую дату. В случае трехкратной предварительной записи и неявки без предупреждения парикмахерская вправе отказать потребителю в предварительной записи. Такая же система действует и в спа-салонах.
Что касается услуг бань, саун и душевых, то исполнитель обязан проинформировать потребителя о том, что в случае опоздания к установленному времени, сеанс продлеваться не будет. Если потребитель не может воспользоваться услугами бань, саун и душевых в установленное время по вине исполнителя, то ему назначат другую дату или время, либо вернут уплаченные за услугу деньги.
Кстати, в Правила бытового обслуживания населения внесен пункт об обязательной пробе на плече при окраске волос и завивке: отказался от пробы — волосы окрашивать не будут. Окраска волос в парикмахерских Беларуси с 23 апреля автоматически увеличится на 15 минут.
Кроме того, в правилах бытового обслуживания прописали, почему в Беларуси детей постригут и сфотографируют вне очереди.
Мы писали, что белорусский ученый сказала, что больше всего любит мозг.
А еще белорусский врач назвала симптомы передозировки каплями для носа.