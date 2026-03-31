Дополнительные выплаты получат пожилые жители Новочеркасска в Ростовской области

В Новочеркасске ввели новую единовременную выплату в 10 тысяч рублей для жителей, достигших 100-летнего возраста. Ранее такая мера поддержки в муниципалитете отсутствовала, сообщил глава города Павел Исаков.
— Я лично выступил с этой инициативой, чтобы выразить искреннее уважение и признательность нашим дорогим юбилярам, — написал в соцсетях Павел Исаков.
Выплата предоставляется всем пенсионерам, зарегистрированным по месту жительства или пребывания в Новочеркасске. Для оформления необходимо подать заявление по установленной форме и приложить копию документа, удостоверяющего личность и подтверждающего регистрацию в городе.
Обращаться следует в управление труда и социального развития (Дворцовая, 11). Оформить выплату могут близкие родственники долгожителей.
