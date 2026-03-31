Метеоролог объяснил причины аномально жаркого марта в Москве

Март 2026 года в столице стал рекордно теплым за все 247 лет регулярных наблюдений. Среднемесячная температура воздуха по данным Метеорологической обсерватории МГУ достигла 5,7 градуса — это почти на градус больше предыдущего рекордного значения, зафиксированного в 2007 году. Первый весенний месяц также стал самым солнечным с 1958 года и аномально сухим: месячная сумма осадков составила менее 13 мм, что втрое ниже климатической нормы.