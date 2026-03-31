Метеоролог объяснил причины аномально жаркого марта в Москве

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Потепление климата на Земле стало фактором, повлиявшим на аномальный рост температуры воздуха в Москве в марте. Об этом сообщил ТАСС Михаил Локощенко, ведущий научный сотрудник кафедры метеорологии и климатологии географического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова.
Март 2026 года в столице стал рекордно теплым за все 247 лет регулярных наблюдений. Среднемесячная температура воздуха по данным Метеорологической обсерватории МГУ достигла 5,7 градуса — это почти на градус больше предыдущего рекордного значения, зафиксированного в 2007 году. Первый весенний месяц также стал самым солнечным с 1958 года и аномально сухим: месячная сумма осадков составила менее 13 мм, что втрое ниже климатической нормы.
«Потепление климата служит дополнительной опосредованной причиной рекордно жаркого марта. Оно приводит к постепенному росту фоновых значений температуры различных воздушных масс в очагах их формирования», — сказал Локощенко.
Основной причиной превышения среднесуточной температуры воздуха в Москве стали устойчивые и необычно долгие антициклональные условия. Они были связаны с преимущественным нахождением столицы на западной периферии и вблизи центров антициклонов и отрогов вдали от зон фронтальных разделов.
«Как следствие, в столичном регионе наблюдались частые вхождения теплого тропического воздуха», — заключил метеоролог.