Роспотребнадзор запретил работу кафе «Поварешка» в Калининграде

Роспотребнадзор временно запретил работу кафе «Поварешка» в Калининграде после результатов внеплановой проверки. Как рассказали в пресс-службе управления, в заведении ИП Белоруссова нашли многочисленные грубые нарушения, представляющие угрозу жизни и здоровью посетителей.
В частности, в приготовленных блюдах обнаружили плесневые грибы, бактерии группы кишечной палочки и другие опасные микроорганизмы.
Выяснилось, что в помещениях нужно делать ремонт.
Есть и другие нарушения. Например, в одном помещении проводится первичная обработка овощей, мясной и рыбной продукции, приготовление салатов, мойка кухонной и столовой посуды. Кроме того, грязную посуду и готовые блюда выносят и заносят через один вход, а для персонала нет даже раздевалки.
Материалы дела о правонарушении направлены на рассмотрение в суд.