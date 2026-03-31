Должник прятался от приставов в лесной чаще под Жлобином. Подробности рассказали в Главном управлении юстиции Гомельской области.
43-летний житель Жлобина получил от матери наследство: дом и долги по кредиту. Рассчитываться с доставшимся ему долгом мужчина не спешил, мало того, он и сам накопил задолженность по оплате услуг ЖКХ и мобильной связи.
«Итог закономерен — шесть исполнительных производств на сумму более двух тысяч рублей», — сообщили в ведомстве.
Найти должника приставам с первой попытки не удалось, но местные жители подсказали, что мужчина обустроил себе в лесу уютный шалаш и прячется в нем от взыскателей.
Информация подтвердилась: именно в этом шалаше сотрудники ОПИ и нашли должника. Шалаш он оборудовал с прицелом на долгое пребывание: в нем оказались лавочки, ветошь, большой костер, который хорошо обогревал лесное жилище.
Как пояснил сам беглец, официально он не работает, но денег, которые он получает на подработках, ему на жизнь хватает. А вот на выплату долга — нет, поэтому он и собирался коротать время в лесу, чтобы избежать встречи с приставами.
Но после разговора с судебными исполнителями и составления объяснительной мужчина все же пообещал, что погасит все свои долги.
