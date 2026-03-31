Как изменится жизнь россиян с апреля 2026 года?

Социальные пенсии проиндексируют на 6,8%. Размер индексации будет рассчитан на основании темпов роста прожиточного минимума пенсионера за прошедший год. Социальные пенсии назначают гражданам с инвалидностью, тем, кто потерял кормильца, у кого нет трудового стажа или его недостаточно для назначения страховой пенсии.