Как изменится жизнь россиян с апреля 2026 года?

О законах, вступающих в силу с апреля 2026 года, рассказали в Государственной Думе.
1 апреля.
Социальные пенсии проиндексируют на 6,8%. Размер индексации будет рассчитан на основании темпов роста прожиточного минимума пенсионера за прошедший год. Социальные пенсии назначают гражданам с инвалидностью, тем, кто потерял кормильца, у кого нет трудового стажа или его недостаточно для назначения страховой пенсии.
Определены правила для операторов сервисов рассрочки и права их пользователей. Цена для покупателя будет единой: стоимость товара при покупке таким способом должна соответствовать цене при полной оплате. Также операторам запрещено брать с покупателей дополнительную плату за предоставление рассрочки. Ее максимальный срок составит шесть месяцев. Реестр таких сервисов будет вести Банк России.
Организации, подведомственные органам исполнительной власти и осуществляющие медицинскую, научную или научно-исследовательскую деятельность, смогут получить статус национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ).
Снизится долговая нагрузка на граждан. Максимальный размер начислений — процентов, неустойки, комиссии — по потребительским кредитам и займам на срок до года снижается с 130% до 100% от суммы основного долга. Таким образом, общий долг не сможет превышать двойную сумму займа.
Повышаются требования к резидентам и участникам специальных и особых экономических зон, а также территорий опережающего развития, необходимые для применения ими налоговых льгот.
Усиливается контроль за научными исследованиями с иностранным участием. НИИ, вузы и компании должны передавать в Единую государственную информационную систему учета научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ (ЕГИСУ НИОКТР) сведения о планируемых исследованиях и экспериментальных разработках с участием иностранных граждан или организаций.
Органы ФСБ России смогут безвозмездно получать копии баз данных или их частей от любых организаций, если информация необходима для обеспечения безопасности, осуществления оперативно-разыскной деятельности или выполнения иных предусмотренных законом обязанностей. Данные должны будут уничтожаться по достижении целей их получения.
3 апреля.
ФАС получает возможность самостоятельно пересматривать предельные уровни тарифов в сфере ЖКХ с целью приведения их в соответствие с законодательством. Основанием для этого послужит неоднократное неисполнение властями региона решений ФАС.
Должностным лицам региональных органов власти в области регулирования цен и тарифов будет грозить дисквалификация на срок до трех лет за неоднократное игнорирование решений ФАС России без альтернативы в виде штрафов.
Перечень имущества многодетных семей, которое не может быть взыскано за долги, дополняется бесплатно предоставленным земельным участком. Нельзя также будет изымать автомобиль, если он единственный в семье.
26 апреля.
Упрощается оформления гражданства детей по рождению. Подать заявление в территориальный орган МВД России можно дистанционно, в электронной форме. Также расширен перечень лиц, имеющих право подать такое заявление. К ним отнесены усыновитель и уполномоченный представитель органа опеки и попечительства.