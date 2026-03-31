Главные новости к вечеру 31 марта 2026 года

Дайджест главных новостей к вечеру 31 марта 2026. Что произошло в России и мире — ключевые события дня. Последние новости общества, экономики, политики.

В Кремле предупредили об ответе на пролет дронов ВСУ над территорией ЕС

Источник: РИА "Новости"

Россия примет меры, если страны Евросоюза действительно предоставляют свое воздушное пространство для пролета беспилотников ВСУ. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

На химзаводе в Татарстане произошел пожар

Источник: РИА "Новости"

В результате чрезвычайного происшествия на заводе «Нижнекамскнефтехим» два человека погибли, восемь были госпитализированы, еще 64 получили легкие травмы.

БПЛА ударил по зданию белгородского правительства

Источник: Настоящий Гладков

Три человека пострадали при ударе беспилотника по зданию правительства Белгородской области. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Подозреваемого в нападении на Русский дом в Праге задержали

Источник: Reuters

Ответственность за нападение на Русский дом в Праге взял на себя иностранец. Со ссылкой на полицию об этом сообщило информационное агентство ČTK.

Суд прекратил производство по делу о банкротстве блогера Лерчек

Источник: РИА "Новости"

Арбитражный суд Москвы прекратил производство по делу о банкротстве блогера Валерии Чекалиной (Лерчек) в связи с полным погашением задолженности перед налоговыми органами.