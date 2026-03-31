Главные новости к вечеру 31 марта 2026 года

В Кремле предупредили об ответе на пролет дронов ВСУ над территорией ЕС
Россия примет меры, если страны Евросоюза действительно предоставляют свое воздушное пространство для пролета беспилотников ВСУ. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
На химзаводе в Татарстане произошел пожар
В результате чрезвычайного происшествия на заводе «Нижнекамскнефтехим» два человека погибли, восемь были госпитализированы, еще 64 получили легкие травмы.
БПЛА ударил по зданию белгородского правительства
Три человека пострадали при ударе беспилотника по зданию правительства Белгородской области. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
Подозреваемого в нападении на Русский дом в Праге задержали
Ответственность за нападение на Русский дом в Праге взял на себя иностранец. Со ссылкой на полицию об этом сообщило информационное агентство ČTK.
Суд прекратил производство по делу о банкротстве блогера Лерчек
Арбитражный суд Москвы прекратил производство по делу о банкротстве блогера Валерии Чекалиной (Лерчек) в связи с полным погашением задолженности перед налоговыми органами.