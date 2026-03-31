На променаде в Зеленоградске установили новые осветительные системы

В июле 2023 года «Янтарный талисман» победил во всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в категории «Малые города, до 20 тысяч человек». В ноябре 2024 года проект получил положительное заключение государственной экспертизы. К работам приступили 29 января 2025 года. В июне местные власти отмечали, что завершить благоустройство планировали к ноябрю. Новый установленный срок — начало курортного сезона. Как ранее рассказывал «Новому Калининграду» главный архитектор Зеленоградского округа Денис Крыщенко, проект включает обновление променада, пирса и Аллеи дружбы.