Новый карьерный поворот: как в России помогают найти работу мечты

Многие из нас задумывались о том, чтобы изменить свою жизнь, освоить другую профессию и работать по ней. Такой вариант есть: жители России могут освоить новую востребованную профессию, повысить квалификацию и найти работу при поддержке нацпроекта «Кадры». Достаточно зарегистрироваться на портале «Работа России», подать заявку и лично посетить один из кадровых центров по месту жительства.
Подробнее о том, как карьерные консультанты помогают людям найти занятие по душе и какие бесплатные программы переобучения доступны в этом году — в нашем материале.
От заявки до новой специальности.
Ежегодно в России не менее 100 тыс. человек могут бесплатно переобучиться. Например, в 2025 году это сделали более 119 тыс. человек, среди востребованных направлений — рабочие профессии и специальности с цифровыми навыками.
Всего на платформе «Работа России» в этом году доступно свыше 7 тыс. образовательных программ для переобучения. Каждая помогает освоить востребованную профессию или прокачать навыки по имеющейся специальности. Например, можно пройти переподготовку на агронома, ветеринарного фельдшера, инженера-электрика, медсестру, программиста.
Всего в 2026 году в список профессий, востребованных на рынке труда, вошли 186 направлений. А для участников специальной военной операции этот перечень расширили до 213. Например, ветеранам предлагают обучиться на операторов связи, пожарных, водителей, поваров, слесарей по ремонту автомобилей. Кроме участников СВО, пройти бесплатное переобучение могут члены их семей, а также:
— ухаживающие за ребенком и находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до 3 лет;
— неработающие женщины с детьми до 7 лет;
— люди с инвалидностью;
— безработные;
— сотрудники, которые находятся под риском увольнения;
— молодые люди до 35 лет включительно;
— россияне от 50 лет и старше, граждане предпенсионного возраста и др.
Чтобы воспользоваться программой, необходимо подать заявление на портале «Работа России». После этого соискателя пригласят в кадровый центр «Работа России», чтобы пройти профориентацию. После очной консультации карьерный консультант подберет программу переобучения с учетом навыков кандидата, его опыта, результатов профориентации и карьерных целей.
Цели без преград.
Некоторые соискатели обращаются в кадровый центр с запросом работать на конкретном предприятии. Например, ветеран СВО Олег Бугаев из Мурманской области хотел устроиться на Кольскую АЭС. Работодатель был не против, но мужчине нужно было «подтянуть» профессиональные навыки, чтобы и получить квалификацию электромонтера. Тогда мужчина, у которого уже было образование монтажника, пришел в Полярнозоринский кадровый центр и ему подобрали подходящую программу переобучения.
«Учился очно, с практикой, все было понятно и удобно. После окончания курсов я подал документы на трудоустройство, и работодатель ждал меня, сохранив место. Правда, проверка службы безопасности заняла время, и я решил не терять его зря — открыл самозанятость. В кадровом центре мне помогли с оформлением, все объяснили. Так что к моменту выхода на АЭС у меня был не только диплом, но и практический опыт. Получилось даже лучше, чем я ожидал», — поделился ветеран.
По словам начальника Полярнозоринского кадрового центра Анжелики Дроздовой, список программ переобучения для участников СВО в регионе постоянно расширяется. В 2026 году появились карьерные треки, разработанные именно для ветеранов. Например, «Управление государственными закупками», «Техническая защита информации».
«В Мурманской области реализуется региональный проект “СВОя работа”, его участники могут воспользоваться персональными сервисами. Например, “СВОя Карьера” — это индивидуальный маршрут, который помогает определить карьерные цели, нужные навыки, подобрать обучение и вакансии. А сервис “Рабочее место для ветерана” позволяет забронировать места и закрепить за участником СВО конкретную должность на время его обучения», — добавила Анжелика Дроздова.
Как превратить любовь к природе в профессию.
В Хабаровском крае в 2025 году каждый третий выпускник бесплатных программ переобучения нашел работу по специальности. Всего новую профессию получили более 700 человек. Среди них и Дина Малахова, ставшая инструктором-проводником по пешеходному туризму.
Раньше девушка работала специалистом по экологическому просвещению в заповеднике «Буреинский». Однажды Дина поняла, что достигла там «потолка» и решила узнать о карьерных возможностях в районном кадровом центре «Работа России». С учетом пожеланий, уже имеющегося образования по специальности «охотоведение и звероводство» и опыта работы в заповеднике консультант предложила девушке попробовать себя в качестве проводника для туристов. Для этого потребовалось пройти специальную программу объемом 256 часов.
«Мне понравилось, что обучение с практикой: мы сразу разбирали ситуации, с которыми сталкивается инструктор. Мы приобретали именно те навыки, которые необходимы в работе», — поделилась впечатлениями Дина Малахова.
После переподготовки Дина получила диплом государственного образца и стала сертифицированным специалистом в сфере туризма. Она научилась проектировать маршруты, создавать экскурсионные программы, готовить группы к выходу, сопровождать их и обеспечивать безопасность. Все эти навыки особенно актуальны в Хабаровском крае, где активно развивают экологический, познавательный туризм. С каждым годом все больше гостей региона хотят познакомиться с его уникальной природой — тайгой, сопками, водопадами.
«Образовательные программы формируются на основе актуальной потребности работодателей региона. По нацпроекту “Кадры” можно обучиться, например, на 1С-разработчика, агента по туризму, администратора гостиницы, аналитика данных, системного аналитика и экскурсовода», — отметила директор кадрового центра Хабаровского края Елена Даниленко.
Востребованная профессия для каждого.
Индивидуальный подход к соискателям и отсутствие шаблонов в работе — главные критерии эффективной помощи от карьерных консультантов, считает руководитель кадрового центра «Работа России» в Тульской области Елена Савельева. В 2025 году в регионе завершили бесплатное переобучение почти тысяча человек. Самыми популярными направлениями стали «Помощник по уходу», «Техник (механик) по техническому обслуживанию беспилотной авиационной системы», «Экскурсовод», «Защита персональных данных в организации», «1С-программист».
«Карьерный специалист строит индивидуальный маршрут поиска работы, рассказывает, как действовать в той или иной ситуации. Если соискатель понимает, что ему недостаточно сервисов, общей информации, то он может обратиться за дополнительной поддержкой, и ему помогут пройти профессиональное обучение по нацпроекту “Кадры”», — рассказывает Елена Савельева.
Так и поступил житель тульского города Алексина Данила Пехтерев. Он окончил колледж по специальности «маляр», но не смог найти работу и обратился за помощью в кадровый центр. Карьерный консультант оценила навыки Данилы и предложила ему переобучиться на оператора станков с числовым программным управлением. Эта профессия очень востребована на многих предприятиях региона, поэтому молодой человек согласился.
Пока на протяжении нескольких месяцев Данила обучался новому делу, в кадровом центре для него подобрали подходящее место на крупном стекольном заводе. В итоге сразу после учебы молодой человек вышел на работу, где его с нетерпением ждали.
По всей стране сегодня функционируют более 1,2 тыс. кадровых центров «Работа России», где соискателям помогают улучшить навыки или получить новую профессию. При поддержке нацпроекта «Кадры» планируется полное обновление службы занятости — по всей стране будет работать около 2,3 тысячи кадровых центров. Благодаря помощи кадрового центра соискатели могут воспользоваться возможностями для карьерного и профессионального развития, а предприятия получают нужных им специалистов.