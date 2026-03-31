Новый карьерный поворот: как в России помогают найти работу мечты

«Учился очно, с практикой, все было понятно и удобно. После окончания курсов я подал документы на трудоустройство, и работодатель ждал меня, сохранив место. Правда, проверка службы безопасности заняла время, и я решил не терять его зря — открыл самозанятость. В кадровом центре мне помогли с оформлением, все объяснили. Так что к моменту выхода на АЭС у меня был не только диплом, но и практический опыт. Получилось даже лучше, чем я ожидал», — поделился ветеран.